Massaly sur le concert de casseroles: Irresponsable ,irrespectueux, scandaleux et inculte Organiser un concert de casseroles le 31 décembre montre que ousmane sonko et la coalition yèwi askan wi ne respectent pas la constitution ni la population sénégalaise.

Sous prétexte de ne pas écouter le discours de vœux de fin d’année du Président de la République son excellence Monsieur Macky Sall.

Un discours attendu par la population sénégalaise.

Un moment symbolique pour la nation



Est-ce que le Sénégal de nos ancêtres mérite ces actes ignobles, irresponsables, irrespectueux, scandaleux et incultes ?

Ousmane sonko et Yéwi askan wi croyez-vous que vos injures, mensonges, calomnies et concerts de casseroles peuvent effacer l’amour, l’attachement et la considération que portent les sénégalais au président Macky Sall.



Il est temps que cette coalition d’hommes de paille qui ne vit que de scandales (accusation de viol, voleur de caisse d’avance, escroquerie, Abus de confiance etc..), de bassesses, d’injures, de mensonges et adepte de la manipulation acceptent la volonté divine et populaire.

Ousmane Sonko et compagnie ne respectent même pas nos citées religieuses.



Le député Cheikh Thioro Mbacké après entretien téléphonique avec Sonko a clairement déclaré que le concert de casseroles se fera dans les autres villes saintes du Sénégal: Touba

Reste à savoir voir si Ousmane Sonko et la coalition Yewwi Askan Wi respectent les villes: Tivaouane de Elhadji Malick Sy, KAOLACK de Baye Niass , Thiès de la famille Ndiéguéne , Ndiassane de la famille Mame Bou Kounta, Thienaba de la famille Seck, Dakar de la famille Mame Limamoulaye, Ziguinchor des chérifs et du clergé chrétien, Popenguine le foyer religieux de la Sainte Marie etc…



1_ N’ont pas droit au respect au même titre que la ville de Touba ?



2_ Est-ce que Sonko et sa coalition Yewwi Askan Wi considèrent que les autres foyers religieux sont des villes païennes ?



3_ Est-ce que Sonko et sa coalition d’hommes de paille respectent-ils ces territoires et leurs chefs religieux ?

Tout ceci montre la défiance,l’irrespect et la manque de considération de sonko et de sa coalition d’hommes courts aux idées très courtes vis à vis de nos chefs religieux musulmans et chrétiens.



Opposez-vous par des idées,un programme en bandoulière pour servir l’intérêt général.

Pas avec des discours haineux, calomnieux et scandaleux .



Mentez, bavez, diabolisez, jamais votre lâcheté, méchancetés et mauvaises langues ne pourront éteindre les multiples réalisations et bienfaits du Président Macky Sall.



Yewwi Askan Wi n’est rien d’autre que le symbole de la tortuosité.



Mouhamadou lamine Massaly

Président du parti Union pour une Nouvelle République.

