Masse salariale, recrutement abusif, marché de gré à gré : L’AIBD ne tient plus

Tout va mal à l’aéroport International Blaise Diagne de Diass. Masse salariale excessive, recrutement de personnel politique, marché de gré à gré, la gestion antérieure de la société nationale plombe l’administration actuellement dirigée par Cheikh Bamba Dieye.



D’après "La Tribune", depuis la prise de fonction, les nouvelles autorités aéroportuaires découvrent chaque jour des couacs hérités de la gestion de Abdoulaye Dieye.



Des manquements tellement lourds dans fonctionnement de la boîte, qu’actuellement, toute nouvelle attribution est suspendue, le temps d’y voir plus clair.



A la suite d’un audit profond, les responsabilités des uns et des autres seront certainement situées.



