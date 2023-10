Matam : 5 étudiants déférés au parquet pour « trouble à l’ordre public et participation à une manifestation non autorisée » Cinq étudiants de l’Université Cheikh Anta Diop (UCAD) de Dakar, ont été arrêtés et déférés au parquet de Matam, pour troubles à l’ordre public et participation a une manifestation non autorisée, nous apprend l’"APS", qui cite une source policière.

Rédigé par leral.net le Lundi 30 Octobre 2023 à 10:21 | | 0 commentaire(s)|

Des étudiants de l’UCAD originaires de la commune de Matam, avaient tenu une manifestation non autorisée dans les rues de la ville, il y a quelques jours, pour protester contre la fermeture des campus pédagogique et social de cette université.



Selon l’"APS", sept d’entre eux avaient été arrêtés par la police, dont deux pensionnaires de l’Institut supérieur d’enseignement professionnel (ISEP) de Matam, qui avaient finalement été libérés.



Les cinq autres ont été conduits au Commissariat central de Matam, avant d’être présentés au procureur de la République, pour » trouble à l’ordre public, jets de pierres sur des hommes en tenue et participation à une manifestation non autorisée ».



Selon la même source, ils seront jugés jeudi prochain.



