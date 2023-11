Matam – Agnam : Farba Ngom “décroche” un de ses plus farouches opposants Moussa Diop, l’un des plus farouches opposants du maire des Agnam,a décidé de retrouver son “mentor” pour soutenir le candidat déclaré du BBY, Amadou Ba. Le candidat malheureux aux dernières Locales a promis, lors d’un meeting de ralliement, de se dépouiller pour participer à “l’extermination” de l’opposition dans le Bosséa.

C’ est en 2008, du temps de Dekkal Ngor, que Moussa Baidy Diop avait commencé à militer pour Macky Sall aux côtés de l’honorable député-maire Farba Ngom. Il était encore là pour porter le président de l’APR à la tête de la magistrature suprême. Depuis, beaucoup d’eau a coulé sous les ponts. L’enfant terrible d’Agnam Goly a rompu les amarres avec son mentor pour devenir un de ses plus féroces pourfendeurs.



Aujourd’hui, à quelques encablures de l’élection présidentielle, Moussa Baidy Diop a décidé de faire son “comeback” dans sa maison, aux côtés de son leader Farba Ngom, pour soutenir le candidat déclaré de BBY Amadou Ba

Au cours d’un grand meeting tenu à Agnam Goly , fief du désormais ex-opposant, les militants de Moussa Baidy Diop ont tous validé le choix de leur responsable politique.



“Nous sommes tous des fils du Bosséa, des fils de la commune des Agnam. Nous faisons de la politique pour développer notre terroir. Il est normal qu’on ait des divergences dans la vision des choses, mais nous ne perdons jamais de vue que nous sommes, avant tout, des parents. Nous nous opposions à la politique de Farba Ngom. Mais aujourd’hui, nous nous sommes retrouvés et nous comptons cheminer ensemble. Cette rencontre était quelque part naturelle, parce que le maire desAgnam n’a jamais été notre ennemi”, a déclaré la responsable des femmes



Pour sa part, Moussa Baidy Diop estime n’avoir jamais fermé la porte à un retour vers sa “famille naturelle”. Les intérêts de la communauté devant toujours primer sur les intérêts personnels, l’homme, qui avait obtenu 245 voix dans la commune des Agnam aux dernières élections locales, a fini par accepter la main tendue du coordinateur départemental du BBY à Matam.



“Je viens retrouver mon grand frère, l’honorable député Farba Ngom, après une parenthèse de quelques années. Nous avons discuté et nous avons réussi à aplanir nos divergences. Nous avons compris que le meilleur choix pour le Fouta serait de soutenir le candidat Amadou Ba. Il est celui qui saurait concrétiser le grand espoir des populations de nos terroirs”, explique l’ex-opposant.



Ainsi, pour couper court aux rumeurs soutenant que c’est lui qui avait fait le forcing pour revenir, Farba Ngom a précisé que c’est lui-même qui a pris l’initiative de démarcher son jeune frère.



“Je dois à la vérité de préciser que c’est moi qui ai pris mon téléphone pour appeler Moussa Baidy Diop. Je suis un responsable politique d’envergure qui croit en l’addition des forces. Je l’ai invité à venir travailler à mes côtés, parce que je sais qu’il peut beaucoup nous apporter dans la commune, parce qu’il a une bonne base politique”, a révélé le député-maire.

