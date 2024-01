Matam / Agression du maire Khalidou Wagué : Ses partisans s’érigent en bouclier

Haro de la jeunesse de l’APR et de la cellule Soninkara Khalidou Wagué sur le maire des Agnams, Farba Ngom, dont les partisans ont infligé un supplice au maire de la commune de Bokidiawé, Khalidou Wagué. Face à la presse avant-hier, dimanche 31 décembre à Dakar, ces proches du député maire de Bokidiawé ont mis en garde le maire Farba Ngom, avant d’interpeller le Président Macky Sall et le candidat Amadou Bâ. « Nous, la jeunesse APR militants, sympathisants et la cellule Soninkara de l’honorable député-maire, Khalilou Wague, nous indignons et dénonçons avec force, l’attaque sauvage que notre leader a subi au niveau de sa propre commune. Cette agression bestiale est perpétrée par des nervis armés de fusils de pompes à gaz et de gourdins, dans le but d’humilier un allié », fulmine Ousseynou Yattabaré, porte-parole de ces deux entités, rapporte "Sud Quotidien".



Qui plus est, il avertit : « Nous promettons qu’une telle barbarie n’arrivera plus à notre leader. Nous prendrons toutes les mesures pour sa sécurité et qu’advienne ce qui pourra ». Et les proches du maire Khalidou Wagué d’indexer le maire des Agnams, Farba Ngom : « Comment vous vous êtes retrouvé en mauvais terme avec vos propres collaborateurs ? ».



Ousseynou Yattabaré et ses camarades, également très inquiets du silence assourdissant du candidat Amadou Bâ et du chef de l’Etat Macky Sall, depuis l’avènement de cet incident, interpellent ces derniers, à prendre leur responsabilités pour qu’une pareille situation ne se reproduise plus. « Nous interpellons le Président Macky Sall et le candidat Amadou Bâ, à prendre leurs responsabilités, à trouver des solutions radicales pour arrêter ces hommes, qui abusent de leurs pouvoirs et font ce que bon leur semble ».