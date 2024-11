Matam, Dagana, Podor, Taredji, Orefondé, Goly, Thiodaye… : Mouhamadou Madana Kane, de la coalition «Dundu Leneen», ratisse le nord Depuis trois jours, Mouhamadou Madana Kane, tête de liste de la coalition « Dundu Leneen » pour les prochaines élections législatives, parcourt le nord du Sénégal. À Saint-Louis, première étape de sa tournée, il a rencontré les femmes de la cellule locale de « Dundu », convaincues par les idéaux de justice prônés par le candidat. Il leur a réitéré son soutien dans leurs activités et a exposé son projet de relier les ressources naturelles de Saint-Louis aux opportunités d'emploi pour les jeunes, notamment par la formation dans les métiers du pétrole et du gaz.

Rédigé par leral.net le Mardi 12 Novembre 2024 à 10:02 | | 0 commentaire(s)|

Selon le journal "Tribune", après ses rencontres à Saint-Louis, Mouhamadou Madana Kane a poursuivi sa caravane vers Matam, s’arrêtant à Dagana, Podor et Taredji. Dans chacune de ces localités, il a été chaleureusement accueilli par la population. Avant cela, il a fait une halte à Guédé, pour rencontrer les victimes des inondations. Sur place, il a exhorté l’État à prendre des mesures d'urgence pour améliorer leurs conditions de vie, proposant notamment l’installation de conteneurs électrifiés, en attendant des logements décents.



Vendredi, la région de Matam a accueilli le leader de « Dundu », qui a présenté des points clés de son programme dans plusieurs communes, telles qu'Orefondé, Goly, Thiodaye, Godo, Thilogne, Dabia et Bokidiawé. Accompagné d’une foule enthousiaste, Mouhamadou Madana Kane a exposé sa « Vision vers le Renouveau » (« Vivre » ou « Dund »), visant à garantir à chaque Sénégalais, un accès aux biens et services essentiels à chaque étape de sa vie.



Le programme de « Dundu » repose sur quatre axes stratégiques : d’abord, assurer à tous une vie en bonne santé dans un environnement sain ; ensuite, offrir une éducation de qualité, une formation adéquate, des emplois décents et une retraite digne ; enfin, garantir la sécurité des personnes et de leurs biens.



De son côté, "Sud Quotidien" rapporte que lors d’un meeting à Thilogne, Mouhamadou Madana Kane a souligné la nécessité d’une nouvelle vision pour le développement de Matam. « Pendant douze ans, la région a eu des ministres et des directeurs généraux sans aucun impact pour Matam. Il est temps que les choses changent », a-t-il affirmé, rappelant que la 11e région du Sénégal a été oubliée, particulièrement sous le régime sortant. Il a insisté sur la nécessité d'une approche politique fondée sur la dignité et la vérité, pour répondre aux besoins de cette région.



Déplorant l’exode des jeunes diplômés de la région du Fouta vers Dakar, pour des emplois précaires, il a invité les populations à soutenir son projet. M. Kane encourage les femmes à créer des cellules pour accéder aux financements et appelle les investisseurs à soutenir l’entrepreneuriat local, pour offrir des perspectives d’avenir aux jeunes.



Avant ce meeting, une caravane a parcouru les villages d’Agnam et de Dabia, fief de Marième Selly Kane, tête de liste départementale, consolidant l’élan de soutien autour de la coalition « Dundu Leneen ».





