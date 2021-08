Matam: Deux morts après l'effondrement de la maison familiale de Zahra Iyane Thiam Deux personnes sont mortes, ce lundi, à Taïba Nguéyène, un village du département de Matam, suite à l’affaissement d’un bâtiment R+1. Un drame causé par les fortes pluies.

Rédigé par leral.net le Lundi 2 Août 2021 à 23:06 | | 0 commentaire(s)|

Les victimes sont un homme âgé de 60 ans et un adolescent de 18 ans. Ils ont été extraits des décombres par les sapeurs-pompiers aidés des populations.



Le drame s’est produit vers 7 h, dans la maison familiale de la ministre de la Microfinance, Zahra Iyane Thiam.



Leral présente ses sincères condoléances à Zahra Iyane Thiam et à toute sa famille.









Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos