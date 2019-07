Matam : Les retards de pluie inquiètent les paysans L’hivernage a démarré dans plusieurs localités du Sénégal. Mais, la région de Matam peine à enregistrer ses premières pluies. Les paysans de localité, las d’attendre s’inquiètent.



Rédigé par leral.net le Vendredi 12 Juillet 2019 à 00:52 | | 0 commentaire(s)|

Ainsi, le Directeur régional du développement rural, Abdoulaye Camara, accroché par la Radio Sud FM, estime qu’il n’y a pas péril en la demeure. « Il est vrai qu’à pareille heure l’année dernière, tous les postes de la région avaient enregistré des pluies. Cette année, en dehors de la commune de Vélingara Ferlo, il n’y a pas encore de pluie », a reconnu le Directeur régional du développement rural, Abdoulaye Camara.







La région de Matam, avertit-il, est une localité agricole qui vit de l’agriculture irriguée. « On attend beaucoup de la pluie. Mais, l’effet peut ne pas être aussi, important si les agricultures font en sorte que les cultures irriguées, les emblavés soient alimentés à l’arrivée des pluies », recadre-t-il.







N’empêche, le pessimisme des producteurs contrastent toujours, avec les assurances du Drde qui ajoute que 100 tonnes de semences d’arachides sont allouées à la région, dont 80% revient au département de Ranérou. Surtout, son bassin arachidier, plus particulièrement, la Commune de Vélingara Ferlo.







D’après le Directeur 145 tonnes de niébé ont été intégralement réceptionnées, 55 tonnes de maïs et 80 tonnes de sorgho. Il a annoncé la présence dans cette localité d’une unité de la Direction de protection des végétaux (DPV) pour éventuellement, combattre les oiseaux granivores.







Leral

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos