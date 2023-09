Matam : Un déficit de plus de 500 enseignants noté (Officiel)

Rédigé par leral.net le Lundi 25 Septembre 2023 à 17:20 | | 0 commentaire(s)|

La région de Matam cumule un déficit de plus de 500 enseignants cette année, a indiqué lundi l’adjoint au Gouverneur, en charge du développement, Modou Thiam.



" Au-delà des résultats excellents réalisés par l’Académie de Matam, nous sommes confrontés à un déficit d’enseignants. Cette année, la région de Matam a cumulé un déficit de plus de 500 enseignants, et pourtant, nous parvenons a faire de bons résultats ", a-t-il dit.



M. Thiam intervenait à l’occasion d’un Comité régional de développement (CRD) préparatoire de la rentrée scolaire 2023-2024.



Pour cette rentrée, l’exécutif régional à invité les maires à accompagner la brigade régionale du Service d’hygiène, relativement aux opérations de désinfection des établissements scolaire.



" Nous avons aussi demandé aux associations de parents d’élèves, de participer aux opérations de nettoiement. Les associations sportives et culturelles (ASC) seront impliquées dans ces opérations ", a fait savoir Modou Thiam.



L’adjoint au Gouverneur a également demandé un rapport concernant l’école de Nguidjilone, dans le Dandé Mayo Nord, qui a été touchée par des inondations. Il a promis qu’un document sera remis à l’autorité administrative pour des mesures à prendre.



"L’objectif est de démarrer les cours le jeudi 5 octobre, pour la rentrée sous le concept »Oubi tay diang tay »", a-t-il souligné.













Aps

Ndèye Fatou Kébé Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook