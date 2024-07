Matam: Un taux de malnutrition de 22,2% enregistré dans la région

Le fléau de la malnutrition sévit dans la région de Matam. Lors d’un atelier de la revue régionale de mise en œuvre des politiques de nutrition tenue jeudi dernier, il a été dit que le taux de malnutrition dans la région est de 22,2%. Soit sept points de plus que celui au niveau national, qui avoisine les 15%. Les facteurs explicatifs de ce taux, sont entre autres, la pauvreté, le manque d’éducation nutritionnelle, des facteurs liés à la culture et à la tradition, renseigne "Le Témoin".



D’après la responsable technique du Bureau régional du Conseil National pour le Développement de la Nutrition dans la région de Matam et du département de Podor, Aby Ciss Dabo, il faut régler les questions liées à l’éducation, afin de réduire ce taux.



Elle a annoncé la mise en place de plans d’actions stratégique,s pour arriver à bout de la malnutrition dans la région du Nord. Pour le gouverneur de la région, Mouhamadou Moctar Watt, la réduction passe par l’identification des déterminants, mais aussi la mise en place de mesures pouvant l’éradiquer. Ces résultats sont issus d’une enquête initiée par le CNDN, datant de 2023.