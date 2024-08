Matam: la piste Nawel-Dandé Mayo Sud menacée par la montée des eaux

Le président de l’Association régionale des chefs de village de Matam, Aboubackry Ndao, dit craindre, avec la montée des eaux du fleuve, ”de gros risques de débordement dans la zone du Dandé Mayo”, notamment dans sa partie sud, ce qui pourrait rendre impraticable la piste reliant Matam à cette partie de la région.



”Il y un gros risque de débordement du fleuve avec la montée des eaux du fleuve qui a déjà quitté son lit. La piste reliant Matam et les villages du sud du Dandé Mayo peut être prise par l’eau à tout moment, car se trouvant à, à peine 20 mètres”, a-t-il dit.



Au cours d’un entretien avec l’APS, M. Ndao, également chef du village de Garly, a fait savoir que l’entreprise en charge des travaux de la route doit ‘’être en alerte et veiller à la bonne circulation des personnes et des biens”.



Selon Aboubackry Ndao, par ailleurs Directeur d’école à Ourossogui, cette route est le seul point de passage pour rallier la zone du Dandé Mayo.



”Si cette piste est prise par les eaux, toute une partie du Dandé Mayo risque d’être coupée du reste de la région. Il y a de quoi alerter les autorités comme le Préfet de Matam”, a expliqué M. Ndao.



A la sortie de Nawel, dans la commune de Matam, la piste est dans un état ”piteux défavorable à une bonne circulation des personnes et des biens’’, d’après Ndao, qui dit avoir rebouchré chemin à cause de l’état de la route.



Selon lui, sur plus de 500 mètres les voitures s’embourbent sous la menace de l’avancée des eaux du fleuve.



Il souligne qu’il est urgent d’agir, en remblayant la piste pour éviter l’isolement de la zone composée de plusieurs villages des départements de Matam et de Kanel, de Nawel à Dembankané.



D’après le dernier communiqué du ministère de l’Hydraulique et de l’Assainissement, la côte d’alerte qui est de huit mètres a été atteinte, dimanche soir suite aux pluies enregistrées dans l’après-midi dans la région.



Aps