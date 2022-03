Matar Bâ, Ministre des Sports: « On doit aller au Mondial avec beaucoup d’envie»

« Cette qualification ne s’est pas décrétée. C’est un travail de longue haleine. L’État, la Fédération et les joueurs, ont mis toutes leurs forces dans ce projet. Aujourd’hui, on ne pouvait pas perdre ce match. En plus, on a vu une autre facette de l’équipe nationale. Tous les observateurs sont d’accord.



Le public a été merveilleux en poussant son équipe pendant 120 minutes et même aux tirs au but. Cette qualification ne me surprend pas. Je l’avais toujours déclaré. Je disais qu’on devait gagner la CAN et se qualifier au Mondial.



On ne doit pas s’arrêter à la qualification. Il faudra y aller avec beaucoup d’envie. Cette équipe fera un très bon parcours au Qatar. Je suis au service du peuple sénégalais. Ces résultats sont ceux du peuple », a déclaré Matar Bâ.