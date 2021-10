Matar Bâ met la pression sur Aliou Cissé: "Son objectif est de gagner la CAN et de se qualifier pour la CM" Le Ministre des Sports, Matar Bâ, a sans prendre de gants révélé les dessous du contrat qui lie la Fédération sénégalaise de football à Aliou Cissé. A l'en croire, il ne devrait pas faire mieux que de qualifier les Lions à la Coupe du Monde en 2022 au Qatar et de gagner la CAN au Cameroun. Rien que ça!

Rédigé par leral.net le Dimanche 10 Octobre 2021 à 23:03 | | 0 commentaire(s)|

L’objectif assigné au coach Aliou Cissé qui vient de renouveler son contrat pour 2 nouvelles années est non seulement « de qualifier les Lions à la prochaine Coupe du monde de football »… mais aussi…, mais aussi de « GAGNER LA CAN 2022 » au Cameroun.



C'est le Ministre des Sports qui l'a annoncé en ces termes: "Quand on la meilleure équipe africaine, classée 20ème mondiale, avec des joueurs cadres comme Sadio Mané et autres, il ne faut pas se voiler la face. L'objectif assigné est de gagner la CAN et de se qualifier l'équipe à la Coupe du monde. C'est clair, net et précis", dit-il.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos