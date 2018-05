Matar Diokhané à la barre : "Même Messi a une barbe…"

Rédigé par leral.net le Mercredi 2 Mai 2018 à 18:01 | | 0 commentaire(s)|

Matar Diokhané, présumé cerveau de la bande à l'Imam Ndao, jugée pour terrorisme, était à la barre, ce mardi. Critiqué, lors de son audition, sur sa barbe fournie, il a répondu avec humour.

"Ma barbe n'est pas très fournie. C'est juste à la mode. En Europe, des jeunes laissent maintenant pousser leurs barbes. Même Messi (Lionel) en a", a-t-il dit en réponse aux questions de Me Mounir Balal. Qui l'a aussi questionné sur son appréciation des confréries, notamment le mouridisme et la tidjanniha.

"Je n'ai rien contre les confréries. Je n'en veux pas aux croyants des autres religions. Je n'en veux à personne. J'ai des amis chrétiens même. D'ailleurs, j'ai un surnom que l'un d'eux m'avait donné, c'était "khou-the line" (Khou diminutif de Makhar et "the line" (en anglais la ligne) pour montrer la proximité qu'il y avait entre les communautés musulmanes et chrétiennes dans le film "The messager". C'est dire que je respecte tous les croyants des religions révélées", dit-il.

Parlant de l'imam Ndao, il témoigne d'un homme pacifique, sans histoire. "Je sais que l'imam Alioune Ndao est un homme religieux pacifique. Il n'est pas ce genre de personne qui pervertisse les populations. Dans ses propos, il répète sans cette l'amour que les gens ont de leur foi. Il dit qu'il leur faut juste un peu de soutien", indique-t-il.



Youssoupha MINE - Seneweb.com



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook