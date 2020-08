Matar Diop HCCT : " Si Bara Ndiaye n'arrête pas, je vais dévoiler les responsables qui le manipulent.." La récente sortie du DG de la Maison de la Presse, Bara Ndiaye, continue d'alimenter les débats au sein de l'Alliance Pour la République ( APR). Cette fois, c'est le Haut Conseiller Matar Diop qui monte au créneau pour fustiger l'attitude de Bara Ndiaye qui, dit-il, s'investit dans une logique de créer un débat inutile ,au lieu d'aider le Président Macky Sall à combattre la Covid-19,avec non seulement son gouvernement et ses compagnons, mais aussi avec l'ensemble de forces vives de la nation .

Rédigé par leral.net le Dimanche 23 Août 2020 à 16:32 | | 0 commentaire(s)|

Dans ce contexte, Le Président de la République, Macky Sall, est plutôt concentré sur deux chantiers grandioses, que sont la guerre contre la Covid-19 et le plan de relance économique, déclare Matar Diop. Il trouve ainsi , inopportune la dernière sortie de Bara Ndiaye lors de l'émission JOKKO de LERAL TV. En effet, le DG de la Maison de la Presse avait fustigé l'attitude de certains responsables qui manipulent, a-t-il déclaré, une frange de la jeunesse républicaine , pour instaurer un débat sur la succession du Président Macky Sall ; et avait nommément cité Le Ministre Amadou Bâ et La Présidente du CESE Mimi Touré.



Une attitude qui n'agrée pas ,le responsable politique de Touba, qui trouve que tous ceux qui aiment Le Président Macky Sall, doivent en ce moment essayer de vulgariser plutôt, les nombreuses réalisations du Chef de l'État. Nul était la vision lointaine du Président Macky Sall, l'économie sénégalaise allait sombrer dans le chaos total car la Covid-19 a fini ,dans la sous région, de mettre complètement à terre les économies.



Il trouve, à cet effet que parler du plan de résilience économique et sociale déjà réussi et apprécié par la majorité des sénégalais, mais aussi du fameux plan de relance économique, semble beaucoup plus important que de raconter des histoires, qui à la longue , martèle t-il, risque de déstabiliser complètement le parti présidentiel. En ce moment, Le Président Macky Sall a plus que jamais besoin de la stabilité dans son parti, évitons donc de verser dans la polémique, fulmine t-il.



Et puis à quoi bon d'attaquer toujours la personne d'Amadou Bâ, se demande t-il . Il poursuit, nous avons comme l'impression il y a des gens tapis dans l'ombre qui sont derrière lui et ont des ambitions présidentielles prêtées au Ministre des affaires étrangères, alors que Le responsable politique des Parcelles assainies a montré son engagements lors des dernières élections législatives et présidentielles, mais aussi devant tout le monde a affirmé son inconditionnel soutien au Président Macky Sall qu'il considère comme son Leader politique et qu'il est toujours prêt à l'accompagner pour la réussite du PSE. Je l'avertit pour une dernière fois, s'il n'arrête pas, je vais devoiler les responsables qui le manipulent pour arriver à leur fin.



Il estime, toute fois qu'il n'existe un qu'un seul et unique leader dans l'APR , Le Président de l'Alliance Pour la République (APR) , Macky Sall. Nous pensons que , nous travaillons tous pour le triomphe du Président Macky Sall, qui a fini de hisser le Sénégal sur les rampes de l'émergence , il est donc inadmissible au moment où il a besoin de calme et de soutien dans son propre parti, qu'on y installe des polémiques . Ayons confiance au Président Macky Sall, et respectons ses choix car personne n'est plus informée que lui dans ce pays, et il maîtrise bien son parti et ses hommes, a t-il conclu .

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos