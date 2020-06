Matar Sylla, ancien Dg de la Rts:" Un journaliste politicien bascule de l’autre côté"

Rédigé par leral.net le Dimanche 21 Juin 2020

Matar Sylla est d’avis que tout journaliste qui a une ambition politique, ne puisse pas bénéficier de fréquence. Invité de l’émission "Jury du dimanche", il déclare : « Quand un journaliste devient politicien, il bascule de l’autre côté ». D’après lui, un journaliste a le choix de faire de ce qu’il veut. Il peut avoir une vision et la partager.



Mais dit-il : « le journaliste a le droit d’être politicien mais, il se met en congé du journalisme et fait de la politique ».

