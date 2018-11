Match Guinée Equatorial- Sénégal : Ismaïla Sarr forfait, Gassama incertain et Sabaly touché

Encore resté à l’hôtel, pour la troisième fois d’affilée, depuis l’arrivée de l’équipe nationale en Guinée-Equatoriale, Ismaïla Sarr est forfait pour le match de cet après-midi, face au « Nzalang ». Touché à la cuisse, Lamine Gassama n’a pas terminé la séance d’hier et Youssouf Sabaly semblait souffrir de la cheville.



Sa participation au match de cet après-midi relevait d’un miracle. Absent de l’entraînement depuis le début du regroupement à Malabo et encore hier, à Bata, Ismaïla Sarr ne jouera pas aujourd’hui face à la Guinée-Equatoriale. Son forfait a été confirmé par Aliou Cissé, après la séance d’hier.



« Il est arrivé avec une blessure à la cheville, ce qui lui arrive souvent en club. On a fait un IRM (Imagerie par résonance magnétique) et apparemment, il est indisponible et ne sera pas du match d’aujourd’hui », a déclaré le sélectionneur national, à la fin du galop de veille de match au stade de Bata. Une séance qui a aussi vu Lamine Gassama quitter ses coéquipiers avec une poche de glace à la cuisse gauche et accompagné du médecin, Abdourahmane Fedior. Mais Aliou Cissé rassure : le défenseur devrait pouvoir tenir sa place dans le onze de départ face à la Guinée-Equatoriale.













