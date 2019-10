Match Zamalek vs Génération Foot : La CAF rend un verdict surprenant

Rédigé par leral.net le Mardi 8 Octobre 2019 à 17:35

Alors qu’on s’attendait à la suspension de Zamalek, qui a délocalisé son match retour face à Génération Foot 24 heures avant la rencontre (ce qui n’est pas prévu dans les textes), la CAF a décidé de faire rejouer le match.



En effet, à l’issue de la réunion du comité de la Caf, organisée ce matin dans la capitale égyptienne, la grande instance du football opte pour un « remake » de la manche retour entre le club égyptien et celui sénégalais. Le qualifié à l’issue de ce match, qui sera joué au Caire, sera reversé dans le pot 2 du tirage de la Ligue des champions. Cependant, la date de se match n’a pas encore été fixée par l’instance.



Après avoir boycotté le match délocalisé et saisi la FIFA, la réaction du club champion du Sénégal sera scrutée.

