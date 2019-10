Match amical Brésil/Sénégal: L'attaquant Mbaye Niang ne fera pas le déplacement à Singapour Mbaye Niang ne jouera pas la rencontre Brésil/Sénégal prévue à Singapour le 10 octobre prochain. S'agit-il d'une blessure? D'après notre source, l'attaquant de Rennes, suite à une dispute au sein de la Tanière à Paris, a refusé d'embarquer avec ses coéquipiers pour Singapour.

Accompagné de dirigeants de son club, Rennes où il évolue en ligue 1 française, Mbaye Niang s'est pourtant rendu à l'hotel des "Lions" à Paris. Néanmoins, Il a tout bonnement refuse de se mettre en tenue et ne comptait surtout pas se déplacer en Asie.



Suite à une discussion houleuse avec les responsables de l'équipe nationale, d'après notre source, il est retourné dans son club. Mbaye Niang aurait appelé auparavant, plusieurs dirigeants de l’équipe nationale pour leur signifier son incapacité à voyager pour Singapour.

Qui est derrière cette affaire? Qu'est-ce qui explique le refus de l'attaquant à jouer le match Brésil/Sénégal du 10 octobre tant attendu par les férus du ballon rond et surtout, ceux de la diaspora ? Est-il réellement blessé comme le prétendent certains?



Toutes ces questions méritent réflexion, avant que la Fédération sénégalaise de football ne prenne une décision.



Cette affaire semble relancer encore une fois la lancinante question de la libération des joueurs par leur club au profit de leurs équipes nationales.

