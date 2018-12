Match amical : Le FSF rejette la Malaisie

La Malaisie a saisi la Fédération Sénégalaise de Football par le biais du ministère des Sports pour un match amical entre les "Tigres" et les "Lions". Mais, ils se sont heurtés au refus des dirigeants sénégalais.



La Malaisie a introduit une demande auprès de la Fédération Sénégalaise de Football (Fsf) pour jouer un match amical contre les poulains d’Aliou Cissé. Les Malaisiens avaient choisi les dates comprises entre mars et juin prochain pour affronter les Lions du Sénégal. Mais la requête transmise au ministère des Sports, a été rejetée par la Fédération au motif qu’une rencontre entre les deux pays n’est pas opportune, informe le quotidien Record.



Pour l’instance fédérale, ce match n’a aucune plus-value sportive pour les "Lions". Et, que le Sénégal n’aura qu’un seul match officiel au mois de mars prochain contre le Madagascar.

