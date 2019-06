Match amical en Espagne : Le Sénégal bat Real Murcie 7 buts à 0.

Rédigé par leral.net le Mardi 11 Juin 2019 à 20:13 | | 0 commentaire(s)|

Match amical en Espagne : Le Sénégal bat Real Murcie 7 buts à 0.



La deuxième partie du match amical Sénégal Real Maurice a été davantage profitable aux lions de la téranga. Puisqu’au retour des vestiaires, il a été constaté que le rythme n’a pas baissé du côté sénégalais.



Et, les lions en ont profité pour marquer deux autres buts. Moussa Konaté et Sada Thioub, inscrivant chacun un but ont permis de porter le score à 7-0.



Leral

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos