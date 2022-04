Match d'ouverture Coupe du monde 2022: Ce sera Sénégal vs Hollande le 21 novembre à 10h GMT Une fois n'est pas coutume, le pays hôte n'ouvrira pas «sa» Coupe du monde. Le match Qatar-Equateur sera joué après Sénégal–Pays-Bas et Angleterre-Iran.

Le pays hôte en ouverture de la Coupe du monde ? C'est la coutume. Elle ne sera pas respectée au Qatar. Selon le programme officiel de la compétition (voir ci-dessous), publié tard vendredi, c'est le match du groupe A opposant les champions d'Afrique sénégalais aux Pays-Bas, qui sera le premier du Mondial 2022, le 21 novembre 2022.



Coup d'envoi prévu à 13h, heure locale, soit 10 heures au Sénégal. À suivre, Angleterre-Iran à 14h dans le groupe B, Qatar-Equateur à 17h dans le A et enfin, le match entre les États-Unis et le futur vainqueur du dernier barrage européen (pays de Galles, Écosse ou Ukraine) à 20h.



Le calendrier complet des Lions au 1er tour



Lundi 21 Novembre 2022



SENEGAL-Pays BAS



Vendredi 25 Novembre 2022



Qatar-SENEGAL



Mardi 29 Novembre 2022



Equateur-SENEGAL



Stade : Al-Thumama Stadium



Lieu : Doha



Date d'ouverture : 22 octobre 2021



Capacité : 40 000 places















