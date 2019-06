Match préparatoire Can 2019 : Le Sénégal bat Murcie 7 - 0 L’équipe du Sénégal a battu 7-0 le Real Murcie, une équipe locale d’Alicante (Espagne) en match de préparation à la CAN 2019 (21 juin au 19 juillet), rapporte la Fédération sénégalaise de football sur son site officiel.

Les buts des Lions ont été marqués par Pape Alioune Ndiaye (5eme) Mbaye Diagne (17ème, 20ème et 25ème), Idrissa Gana Guèye (35ème) Moussa Konaté (49ème) et Sada Thioub (54ème).



La préparation de l’équipe du Sénégal, démarrée ce samedi, va se poursuivre jusqu’à vendredi, jour de son départ pour l’Egypte où elle fera la dernière partie de son stage avec en vue un match amical contre le Nigeria, le 16 juin.



Les Lions évolueront dans le groupe C en compagnie des Taifa Stars de la Tanzanie, des Fennecs d’Algérie et des Harambee Stars du Kenya.



Le Kenya, en match de préparation, a battu dimanche Madagascar 1-0 en France, l’Algérie faisant match nul 1-1 contre le Burundi au Qatar.



