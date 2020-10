Matchs amicaux: Mali, Maroc et Tunisie cartonnent, la Mauritanie, adversaire du Sénégal mardi, bat la Sierra Leone Une trentaine de matches amicaux sont au programme des différentes sélections africaines, entre le 7 et le 13 octobre 2020. Voici les résultats et le programme de ces rencontres préparatoires à la reprise des qualifications pour la Coupe d’Afrique des nations 2021.

Mercredi 7 octobre –



ANDORRE – CAP-VERT 1-2, à Andorre-la-Vieille

Buts : Carlos Ponck (15e csc) ; Ryan Mendes (7e et 54e)



ZAMBIE – MALAWI 1-0, à Lusaka

But : Collins Sikombe (14e)



Jeudi 8 octobre –



MOZAMBIQUE – GUINEE BISSAU 0-1, à Rio Maior (Portugal)

But : Bura Nogueira (63e)



AFRIQUE DU SUD – NAMIBIE 1-1, à Rustenburg

Buts : Luther Singh (19e) ; Absalom Imbondi (55e)



BELGIQUE – COTE D’IVOIRE 1-1, à Bruxelles

Buts : Michy Batshuayi (53e) ; Franck Kessié (86e sp)



LIBYE – TOGO [annulé], à Tunis (Tunisie)



TUNISIE U20 – COMORES [annulé], à Tunis



Vendredi 9 octobre –



JAPON – CAMEROUN 0-0, à Utrecht (Pays-Bas)



KENYA – ZAMBIE 2-1, à Nairobi

Buts : Tandi Mwape (19e) et Cliff Nyakeya (37e) ; Emmanuel Chabula (79e)



TUNISIE – SOUDAN 3-0, à Radès

Buts : Saîf-Eddine Khaoui (17e), Ali Maaloul (25e) et Anis Ben Slimane (35e)



BURKINA FASO – RD CONGO 3-0, à El Jedida (Maroc)

Buts : Bertrand Traoré (14e), Bryan Dabo (61e sp) et Issoufou Dayo (86e)



GHANA – MALI 0-3, à Antalya (Turquie)

Buts : Hamari Traoré (3e), El Bilal Touré (49e) et Amadou Haidara (75e)



MAURITANIE – SIERRA LEONE 2-1, à Nouakchott

Buts : Amadou Niass (20e) et Hemeye Tanjy (78e) ; Hassan Kamara (31e)



MAROC – SÉNÉGAL 3-1, à Rabat

Buts : Selim Amallah (10e), Youssef En-Nesyri (71e) et Youssef El Arabi (86e) ; Ismaïla Sarr (89e sp)





ALGÉRIE – NIGERIA 1-0, à Sankt Veit an der Glan (Autriche)

But : Ramy Bensebaini (6e)



GAMBIE - CONGO-BRAZZAVILLE 1-0, à Faro (Portugal)

But : Assan Ceesay (55e)



FC SWIFT HESPER (Luxembourg) – MADAGASCAR 1-4, à Hesperange



Samedi 10 octobre –



Guinée – Cap-Vert, à Albufeira (Portugal)

Niger – Tchad, à Niamey



Dimanche 11 octobre –



Libye – Comores, à Tunis

Guinée Bissau – Angola, à Lisbonne (Portugal)

Gabon – Bénin, à Lisbonne (Portugal)

Malawi – Zimbabwe, à Blantyre

Tanzanie – Burundi, à Dar Es Salaam

Afrique du Sud – Zambie, à Rustenburg

Lundi 12 octobre –



Togo – Soudan, à Tunis (Tunisie)

Ghana – Qatar, à Antalya (Turquie)

Burkina Faso – Madagascar, à El Jedida (Maroc)



Mardi 13 octobre –



Algérie – Mexique, à La Haye (Pays-Bas)

Guinée – Gambie, à Faro (Portugal)

Sénégal – Mauritanie, à Thiès

Tunisie – Nigeria, à Sankt Veit an der Glan (Autriche)

Maroc – RD Congo, à Rabat

Japon – Côte d’Ivoire, à Utrecht (Pays-Bas)

Mali – Iran, à Antalya (Turquie)

Angola – Mozambique, à Rio Maior (Portugal)

Tchad – Niger A’, à Niamey

Niger – Sierra Leone, à Niamey



NB : Ci-dessus, des matches dont la tenue a été confirmée par au moins une des deux fédérations concerné (Source Rfi)

