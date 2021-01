Matériaux de construction : Un accroissement de 0,5% des prix en décembre 2020

« Les prix des matériaux pour le revêtement des murs et sols se sont relevés de 3,5%, en rapport avec la hausse des prix des carreaux sol (+4,9%) et des carreaux mur (+1,2%). En comparaison à la période correspondante de 2019, ils ont connu une baisse de 0,4% », révèle l’Ansd. Elle ajoute que la remontée des prix des matériaux de base (+0,4%) est entrainée par celle des prix du fer (+1,7%) et du sable (+0,8%). Toutefois, le repli des prix du gravier (-0,5%) a atténué cette progression. En variation annuelle, ils se sont appréciés de 0,4%.



Les prix des matériaux de menuiserie ont progressé de 0,3% en rythme mensuel, à la suite de l’augmentation de ceux des matériaux métalliques (+0,5%). Comparés à leur niveau de décembre 2019, ils ont chuté de 0,4%.



La hausse des prix des matériaux de plomberie et sanitaire (+0,2%) est expliquée par celle des prix des tuyaux en plastique (+1,5%). En variation annuelle, ils se sont bonifiés de 2,1%. Les prix des matériaux pour travaux d’électricité ont baissé de 0,1%, sous l’effet d’un repli des prix des interrupteurs et prises (-1,2%). En variation annuelle, ils ont reculé de 0,8%.



Les prix des peintures se sont contractés de 0,2% comparés au mois précédent, en raison d’un repli de ceux des peintures à eau (-0,1%) et en huile (-0,5%). En comparaison à la période correspondante en 2019, ils ont été minorés de 0,5%. Les prix des matériaux d’étanchéité ont fléchi de 0,3% au cours du mois sous revue, en raison du repli de ceux des pax aluminium (-0,6%). Par rapport au mois de décembre 2019, ils ont progressé de 2,2%.

Adou FAYE

Les prix des matériaux de construction se sont appréciés de 0,5% au mois de décembre 2020, par rapport au mois précédent. Selon l’Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd), cette évolution est imputable à la hausse des prix des matériaux pour le revêtement des murs et sols et de ceux des matériaux de base. En variation annuelle, ils se sont accrus de 0,3%.Source : https://www.lejecos.com/Materiaux-de-construction-...