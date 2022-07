Matériel électoral et bulletins de vote : Yewwi Askan Wi invite ses plénipotentiaires à vérifier leur présence dans les préfectures, sous-préfectures, ambassades et consulats Pour la vérification de l’effectivité de la présence du matériel électoral et du nombre de bulletins de vote, Yewwi Askan Wi a invité ses plénipotentiaires à aller au niveau des préfectures, sous-préfectures, ambassades et consulats… C’est l’info partagée par Jotna Média.

" Tous les plénipotentiaires de la coalition Yewwi Askan Wi sont priés de se rendre au niveau des préfectures, sous-préfectures, ambassades et consulats, pour vérifier l’effectivité du matériel électoral, plus exactement le nombre de bulletins de vote de notre coalition en rapport avec les données de la carte électorale en terme de nombre de bureaux de vote par centre de vote:



Étant donné qu’un bureau de vote compte 600 électeurs à l’exception du dernier bureau qui peut compter au maximum 650 électeurs (article L. 66 du code électoral).



- Vérifier effectivement si le nombre d’urnes disponibles couvre l’ensemble des bureaux de vote de la circonscription électorale.



- Vérifier le nombre d’abris provisoires et les localiser avant le jour j et s’assurer qu’il y a pas de bureaux fictifs. C’est-à-dire des bureaux non répertoriés dans la carte électorale de la circonscription électorale.





Les plénipotentiaires du département de Mbacké, de Bambey, celui de l’Europe du Nord, de l’Ouest et du Centre, ceux de la région de Ziguinchor, de Dakar, de Thiés, de Sédhiou, sont priés d’accorder une attention particulière à cette information."



