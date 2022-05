Matières premières : Hausse des prix à l’exception de celui du sucre

Rédigé par leral.net le Mardi 10 Mai 2022 à 12:01 | | 0 commentaire(s)|

Néanmoins, l’Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd) fait savoir, dans la dernière édition de son rapport « Repères statistiques », que celui du sucre a connu un fléchissement sur la période correspondante (-1,6%).



La tendance haussière des cours des matières premières serait, dit-elle, en liaison avec la poursuite des tensions géopolitiques en Ukraine qui se sont manifestées par une baisse de l’offre sur le marché international.



En variation annuelle, elle indique que cette dynamique haussière est constatée notamment pour le pétrole brut (+55,4%), le coton (+49,3%), le blé (+32,4%), le riz (+25,2%) et dans une moindre mesure le maïs (+18,3%) et le sucre (+7,7%).



Bassirou MBAYE







Source : Le contexte international, au mois de février 2022, est marqué par une montée des cours mondiaux du pétrole (+11,9%), du maïs (+6,7%), du blé (+5,7%), du coton (+4,6%) et du riz (+3,2%) par rapport au mois précédent.Source : https://www.lejecos.com/Matieres-premieres-Hausse-...

La rédaction Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook