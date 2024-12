Mauritanie: Plaidoyer de Diomaye Faye pour la jeunesse et l'éducation

De la capitale mauritanienne où il a participé hier à la Conférence de l’Union Africaine sur l’éducation, la jeunesse et l’employabilité, Bassirou Diomaye Faye a fait un vibrant plaidoyer pour la jeunesse, l’éducation et l’employabilité. Organisé sous la présidence de. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, Président de la République islamique de Mauritanie et Président en exercice de l’UA, cet événement a réuni des chefs d’État, dont le Président Bassirou Diomaye Faye, des ministres de l’Éducation et des Finances, des experts et des acteurs de la société civile autour du thème : « Éduquer et qualifier l’Afrique pour le 21e siècle ».



D'après LeTémoin, au cours de cette cérémonie, le Président Faye a rappelé l’engagement commun de l’UA à façonner une Afrique résiliente et dynamique, soulignant que les jeunes Africains, représentant plus de 60 % de la population, sont non seulement l’avenir mais aussi le présent du continent. Il a également insisté sur la nécessité d’une éducation inclusive et de qualité, en particulier pour les jeunes filles et les communautés rurales, afin de briser les cycles de pauvreté. Le Président Faye a par ailleurs invité les chefs d’État africains à unir leurs forces pour bâtir une économie capable de retenir nos talents et répondre aux aspirations de notre jeunesse.



« Au Sénégal, nous avons fait le choix d’investir massivement dans une éducation inclusive et de qualité. Cela passe entre autres par : 1. L’affectation de beaucoup de ressources de nos budgets et des partenaires. 2. L’accès à tous à une éducation de qualité, en particulier pour les jeunes filles et les communautés rurales, afin de briser les cycles de pauvreté. 3 Le renforcement de l’introduction des technologies du numérique dans les systèmes d’éducation et de formation à tous les niveaux. 4. Le renforcement de la formation technique et professionnelle, adaptée aux besoins du marché, pour connecter nos jeunes au monde du travail.



Mais il ne suffit pas de former, il faut aussi créer des opportunités d’emploi et des écosystèmes favorables. La jeunesse est le moteur de transformation économique. Nos jeunes regorgent de créativité et d’ambition. C’est à nous, décideurs, de leur offrir les conditions nécessaires pour innover et entreprendre. C’est ce que nous faisons au Sénégal où l’investissement dans le capital humain de qualité et l’équité sociale sont au cœur du nouvel agenda national de transformation du pays à l’horizon 2050 » dira le président Diomaye Faye.

Mame Fatou Kébé