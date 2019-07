Mauritius Leaks: Dans l'univers du cabinet d'avocats Conyers Dill & Pearman En octobre 2009, des dizaines d'avocats se sont réunis à l'hôtel Sofitel Mauritius L'Imperial, à quelques encablures du littoral de l'île,pour la soirée de lancement d'un nouveau cabinet d'avocats : Conyers Dill&Pearman.

Le procureur général de Maurice, Jayarama Valay- den, était présent parmi la centaine d'invités qui se sont joints au président de Conyers, John Collis, et à d'autres associés principaux du siège du cabinet aux Bermudes. Pour les géants occidentaux qui envisagent de s'implanter en Afrique, en Asie et au Moyen-Orient, l'arrivée de Conyers, un spécialiste offshore présent dans les îles Caïmans, les îles Vierges britanniques, à Hong Kong, ainsi qu'aux Bermudes, est une bonne nouvelle. Dix ans plus tard, Conyers était devenu un acteur majeur à Maurice et la source de plus de 200 000 courriels, contrats, relevés bancaires et autres documents. Ces documents constituent la base de Mauritius Leaks, une nouvelle enquête du Consortium international des journalistes d'investigation.



Eviter de payer des impôts en Afrique grâce à des sociétés écran en Maurice



L'enquête révèle comment les multinationales ont profité de certains des pays les plus pauvres du monde, en particulier en Afrique,pour réaliser des profits et éviter de payer des impôts en faisant appel à des sociétés écrans à Maurice. Conyers a par- couru un long chemin depuis sa fondation par Reginald Conyers en 1928, l'année précédant le début de la Grande Dépression. Père de l'industrie offshore d'aujourd'hui, Conyers était petit, bourru et aimait beaucoup le poisson-cochon pêché dans les eaux peu profondes des Bermudes, selon "Conyers Dill & Pearman : A History", un livre écrit en 1998 par l'historien officiel de l'entreprise. Conyers était président de la chambre basse du Parlement des Bermudes, un autre paradis fiscal. C'est en partie grâce à l'in- fluence de Conyers que les Ber- mudes ont monté les premières entités offshore du monde, connues sous l’appellation de «sociétés exemptées».Ce statut spécial permettait aux sociétés constituées aux Bermudes de faire des affaires à l'extérieur de l'île. M. Conyers s'est joint à d'éminents avocats bermudiens, Bayard Dill et James Pearman. Pearman épousa plus tard une fille du major Reginald Appleby, dont le cabinet d'avocats éponyme fut la source des documents qui ont servi de base à l'enquête de l'Icij sur les Paradise Papers. Dans les années 1950, Pearman et Dill ont rencontré le président américain Dwight D. Eisenhower lors d'une visite officielle aux Bermudes. L'expansion de 2009 à l'île Maurice a permis à la société Conyers d'être la tête de pont d'une porte d'entrée en plein essor vers l'Afrique et l'Asie. Ainsi à partir de son bureau situé au troisième étage d'un gratte-ciel multicolore, «Conyers in Mauritius » a compilé une liste de clients de premier ordre. Les sociétés écran ont été créées moyennant des honoraires de base de 3 620 $ chacune, et Conyers a fourni des conseils sur la vente d'actifs, les fusions, les acquisitions et le financement, selon les documents.

Le gestionnaire de fonds souverains d'Abu Dhabi a utilisé le bureau de Conyers Mauritius pour une opération de 155 millions de dollars dans le secteur indien de l'énergie verte, selon une liste de clients confidentiels soumise par Conyers au guide Chambers & Partners. Parmi les autres clients confidentiels, citons la plus grande compagnie d'électricité de Malaisie et New Forests Co, un producteur britannique de bois d'œuvre dont les proprié- taires et les plantations sont " très en vue " en Afrique de l'Est. En 2017, trois directeurs de Conyers,SameerTegally,Ashvan Luckraz et Sonia Xavier, ont racheté les activités de Conyers à Maurice. Le trio, qui était également avocat chez Conyers, exploite maintenant Venture Law Ltd. et Venture Corporate Services à partir du même bureau situé au troisième étage, et ils représentent Conyers sur l'île.



Libération

