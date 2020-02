Maurizio Sarri réagit à la rumeur annonçant Lionel Messi à la Juventus Le technicien italien de la Juventus de turin Maurizio Sarri a réagi en conférence de presse concernant la folle rumeur annonçant une possible arrivée de Lionel Messi à la Juventus. L’entraineur de la juventus a indiqué que s’il était le directeur du Barça il aurait demandé à Sarri ce qu’il veut :





Rédigé par leral.net le Lundi 17 Février 2020 à 09:48 | | 0 commentaire(s)|

“Leo est un joueur de Barcelone. Si moi j’étais le directeur du Barça, je dirais : “Qu’est-ce qu’il veut ce *** de Sarri ? Je préfère ne pas répondre à cette question”, a déclaré l’ancien coach de Naples.



Après avoir réussi à faire venir Higuaín pour 90 millions d’euros, Cristiano contre 100 millions d’euros ou encore De Ligt pour 85 millions d’euros, la Vieille Dame ne compte pas s’arrêter là. Et on s’active à explorer la piste de la Pulga, qui serait un peu en froid avec le Barça, selon la presse espagnole.











Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos