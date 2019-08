Mauvais payeur, arrogance, inaccessibilité: Quand Cheikh Diallo, Daf d’Air Sénégal, se prend pour un démiurge

Rédigé par leral.net le Lundi 26 Août 2019 à 19:11

Le nouveau Directeur général d’Air Sénégal S.A, Ibrahima Kane a intérêt à se débarrasser de son Directeur administratif et financier, Cheikh Diallo, s’il veut maintenir un climat apaisé entre la compagnie et ses fournisseurs. Car, ce dernier est très critiqué pour son comportement jugé « arrogant». En effet, Dakar7 a appris que plusieurs fournisseurs courent depuis le mois de mars derrière leurs chèques que le DAF doit libérer. En vain. La situation est d’autant plus incompréhensible, selon nos sources, que Cheikh Diallo évite tout contact avec ces fournisseurs qui ne réclament que leurs sous. « Non seulement, le Daf refuse de nous payer, mais il est inaccessible. Il ne répond pas au téléphone, ni au SMS, ni au mail. Le gars à un comportement inacceptable. Comment tu peux devoir à des gens de l’argent et que refuser de leur parler ?», s’emportent des fournisseurs qui ont contacté Dakar7.



Ces derniers attirent l’attention du Dg de Air Sénégal sur l’attitude de son DAf et l’invite à réagir au plus vite. «Nous ne demandons aucune faveur. Nous avons effectué nos prestations et nous avons toutes les pièces justificatives avec nous. Donc, le DAF n’a qu’à nous payer notre argent. Nous sommes des chefs d’entreprise qui emploient des pères de famille», ajoutent nos interlocuteurs.







Dakar7 a tenté de recueillir la version de Cheikh Diallo, depuis hier, en vain. Nos appels et nos SMS sont restés sans suite.



Dakar7.com

