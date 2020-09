Mauvaise appréciation du Rapport américain sur le climat des affaires et gestion des inondations ( Ousmane Faye ) Ousmane Faye se défoule sur certains médias et leurs complices, puis adoube Macky suite aux solutions apportées aux sinistrés

Trouvé à Keur Massar, pieds dans l’eau, pour s’enquérir de l’état d’avancement des travaux de pompage et autres mesures prises par les autorités pour sortir les populations du sinistre, le leader de Manko Wattu Sénégal (MWS) s’est manifestement défoulé sur des acteurs de mauvaise foi et certains médias complices qui ont maladroitement exploité les développements nés de la publication du dernier rapport du Département d’Etat Américain sur le climat des investissements. Ousmane Faye s’est aussi réjoui de la prise en charge réelle des préoccupations des zones inondées par le chef de l’Etat qui vient de satisfaire une vieille doléance en érigeant la grande commune de Keur Massar en département.

Rédigé par leral.net le Lundi 21 Septembre 2020 à 18:35 | | 0 commentaire(s)|

Les agissements de certaines personnes tapies dans l’ombre pour noircir le rapport du Département d’Etat américain ont véritablement irrité le leader de MWS. Selon Ousmane Faye, « les américains n'ont pas critiqué le Sénégal, mais c'est plutôt une partie de la presse qui raconte n'importe quoi par rapport à ce travail qui adoube le Sénégal dans le cadre de son climat des affaires et des investissements. C’est donc dommage que des gens se nourrissent de mauvaises intentions pour saboter ce pays et tout ce qui se fait en matière de lutte contre la corruption. Mais c’est peine perdue, car avec ces résultats tangibles, le chef de l’Etat a résolument pris le chemin de l’émergence par des investissements qui font applaudir les partenaires techniques et financiers, et c’est ça le plus important ». A l’endroit de certains médias, Ousmane Faye fait savoir que « présentement, avec les immenses efforts déployés par le régime en matière de promotion des investissements et dans le cadre de la lutte contre la corruption et la concussion, le Sénégal est forcément devenu un pays qui attire. Donc, pour ces médias qui ont choisi de nous pousser vers le bas, en pensant qu'ils pourront ternir l’image du Sénégal, ils se trompent lourdement. J’attire leur attention qu’il n’est pas de leur ressort de cracher sur nos brillants résultats ».



Ousmane Faye a aussi décerné un satisfécit honorable au chef de l’Etat qui, lors de sa visite en banlieue, a favorablement répondu aux attentes exprimées par les populations sinistrées en annonçant la départementalisation de Keur Massar, en plus de leur trouver des moyens financiers et techniques pour mettre fin à leur calvaire. « Je tiens à féliciter le Président de la République pour les mesures salutaires prises lors de sa visite à Keur Massar, mesures qui vont inéluctablement régler les problèmes des inondations, en plus d’ériger la commune en Département pour rapprocher les populations à l’administration centrale et territoriale. Ces actions positives vont se poursuivre avec la mise en œuvre de la dernière phase du programme décennal ». Poursuivant son argumentaire, le leader de MWS fait savoir que « les premières phases (celle d’urgence et à cour terme) ont connu un franc succès. Sinon, le Sénégal connaitrait une situation catastrophique, comparable à d’autres pays ensevelis par les eaux ». Enfin, Ousmane Faye fait noter que « présentement, la situation évolue favorablement, et que sur les 16 communes qui pataugeaient, seule Keur Massar a connu le sinistre ; les autres, comme Dalifort, sont épargnées à cause des gros investissements du programme décennal de lute contre les inondations ».





Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos