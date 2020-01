Mauvaise campagne arachidière : le ministère de l’Agriculture écarte l’exclusion des chinois Le Directeur de la prévision et des statistiques au ministère de l’Agriculture, Ibrahima Mendy a rejeté les idées émises par certains acteurs, qui demandent l’exclusion des chinois du marché de l’arachide sénégalais.

« Le Sénégal a signé des accords internationaux dans le cadre du commerce et cela ne permet pas d’exclure les chinois du commerce de l’arachide au Sénégal », a-t-il indiqué sur la RFM. Tout au plus, a-t-il suggéré, « les huiliers doivent signer des accords de partenariat avec les producteurs, qui sont des acteurs importants de la filière, pour leur permettre d’avoir les quantités de graines requises ». Ibrahima Mendy s’est plutôt félicité de la présence des chinois qui a permis au prix de l’arachide de flamber au profit des producteurs.

Deux magasins de stockage d’arachide appartenant à des chinois, ont été attaqués à Kaolack la semaine dernière et plus de 22 millions FCFA emportés.



