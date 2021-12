Mauvaise gestion: « Macky Sall a le devoir de gouverner avec transparence »

« Les gens viennent nous voir souvent pour nous dire qu’il faut lui aménager une porte une sortie. Il faut discuter. Il faut le rassurer. Mais lui, il avait aménagé une porte de sortie à Abdoulaye Wade ? La porte de sortie, c’était l’emprisonnement de son fils (Karim Wade), la CREI et je ne sais quoi », rappelle Ousmane Sonko.



« Nous sommes dans un pays de droit, ajoute le leader de Pastef. C’est le peuple sénégalais qui choisit librement. Celui qu’on choisit, il exerce le mandat. S’il l’a exercé en bon père de famille, il termine son mandat et rentre en citoyen respecté et respectable.



S’il ne l’a pas fait, il rend compte et si Macky Sall ne l’a pas fait, il rendra compte », dit-il, lors de la conférence de presse avec la coalition « Yewwi Askan Wi ».