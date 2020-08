Mauvaise prestation - Gana Guèye "donne raison" à Léonardo de vouloir le transférer Le milieu de terrain sénégalais Idrissa Guèye a réalisé une très mauvaise prestation lors de la victoire du PSG contre Lyon par tirs au but (6-5) vendredi soir, lors de la dernière finale de l’histoire de la Coupe de la Ligue. Une prestation que la twittosphère n’a pas manqué de relever.

Rédigé par leral.net le Samedi 1 Août 2020

Positionné au poste de relayeur droit, compte tenu de la titularisation de Marquinhos en sentinelle, l’ancien Lillois a semblé être un peu perdu en plus d’être injuste dans ses interventions.



Après Saint-Etienne, il a encore connu une soirée compliquée. Trop souvent en retard, en manque de tranchant, parfois absent de sa zone, le Sénégalais n’a pas fait beaucoup mieux balle au pied. Auteur d’une belle frappe tout de même avant la pause (43e) mais c’est trop peu pour être titulaire face à l’Atalanta.



Remplacé par Herrera juste après la pause, qui s’est mis dans le rythme sans attendre. Averti (79e), le milieu aura réussi à récupérer de ballons intéressants et offert une balle de but à Neymar (87e).



