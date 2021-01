Mauvaises pratiques à l’AIBD : Et si ces agents véreux avaient refilé un colis de drogue à cette innocente ? En partance pour les Etats-Unis, une passagère de l’Aéroport International Blaise Diagne a eu la grosse surprise de se voir attribuer à son arrivée, un colis qu’un homme qu’elle ne connait ni d’Adam ni d’Eve voulait qu’elle prenne en charge pour « excès de bagage ». Après son refus clair et net, elle a été stupéfaite à son arrivée…Les détails de cette affaire dans cette correspondance adressée à leral.net…

« Bonsoir. Je voudrais dénoncer un fait qui s'est passé à l'aéroport AIBD la nuit du 21 au 22 décembre 2020. Me rendant à New York avec Delta je n'ai pas voulu m'encombrer et j'ai pris un valise de 23kgs et mon bagage à main. Arrivée à l'aéroport un monsieur me dit que sa sœur a 3 valises et ne pouvant payer pour la supplémentaire, il voulait que je la prenne en mon nom. J'ai refusé en lui répondant que je ne pouvais certainement pas prendre cette responsabilité ne les connaissant ni d'Adam ni d'Eve.



L'agent au comptoir numéro 2 ce soir m'appelait pour enregistrer en me disant qu'elle m'a fait passer avant d'autres car étant déjà venu 3 jours avant et ne pouvant voyager pour un passeport qui allait expirer. J'ai remercié la dame et je suis partie.



Grande a été ma surprise quand arrivée à New York j'ai reçu la notification de l'application me montrant la position DES valises alors que j'en avais qu’une seule en soute.



Lorsque cela a été signalé au niveau de l'aéroport l'agent de Delta a dit au téléphone que la valise supplémentaire étant à la douane. Après vérification il n'y avait aucune trace de cette valise.



J'ai dû quitter pour une autre ville mais je n'ai pas pour autant laissé tomber. Une fois arrivée j'ai rappelé ils m'ont donné un « case number » et toujours pas de suite. Pire encore l'agent de Delta qui me dit que les gens de MON pays font toujours pareil.



J'étais choquée et j'ai eu honte en même temps. Il faut que ces gens arrêtent.



Cette valise aurait pu contenir de la drogue ou autre article non autorisé et me causer des problèmes alors que je n'ai rien à voir avec tout cela et aucun moyen de le prouver.



J'ai tous les mails de delta et les « screenshots » fait ce jour de l'application pour prouver tout cela ».



Merci encore pour le job que vous faites.



#LCIS®️ #Delta #Delta_Airlines #AIBD



