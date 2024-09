Mawlid international Médina Baye : 1 208 agents de santé déployés

Le ministère de la Santé et de l’Action sociale va déployer 1 208 personnes pour assurer la couverture sanitaire du Gamou international de Médina Baye (Kaolack, centre), prévu dimanche, a appris l’APS, jeudi, de ses services.



Ce personnel est composé de 453 agents de santé, 198 médecins, 66 pharmaciens, 15 chirurgiens-dentistes, 116 infirmiers d’Etat, 44 sages-femmes, 11 techniciens supérieurs en santé, trois assistants sociaux ainsi que 16 agents d’administration du Centre hospitalier régional El Hadji Ibrahima Niass de Kaolack, a précisé Dr Aïchatou Barry, directrice régionale de la santé.



Elle présentait, jeudi, devant le ministre de la Santé et de l’Action sociale, Ibrahima Sy, et le gouverneur de région Mohamadou Moctar Watt, le dispositif mis en place pour assurer une bonne réussite de la couverture sanitaire de cet évènement religieux.



L’Association ‘’Baye assistance médicale’’, composée essentiellement de disciples de Cheikh Al Islam El Hadji Ibrahima Niass (Baye Niass, 1900-1975), viendra en appoint avec 252 personnes dont 150 médecins de différentes spécialités, 57 pharmaciens et biologistes, 12 chirurgiens-dentistes, un technicien supérieur en santé, 20 infirmiers d’Etat, 12 sages-femmes et du matériel médicotechnique de base.



Le service national d’hygiène déploiera 41 éléments, en plus d’un personnel de soutien composé de 368 volontaires de la Croix-Rouge, de 220 relais communautaires et ‘’Badiénou Gox’’ (Marraine de quartier, en wolof) ainsi que de 16 agents d’appui du ministère de la Santé et de l’Action sociale et 105 agents du personnel de soutien, a poursuivi Mme Barry.



Pour la sécurisation des axes routiers et le secourisme, il sera mis en place des ambulances au niveau des quatre axes routiers menant à Kaolack, en plus des ambulances qui seront prédisposées au niveau des différents postes médicaux avancés et autres sites identifiés, selon les autorités sanitaires de la région.



’’La prise en charge primaire se fera au centre de santé secondaire de Médina Baye, au poste de santé de la même localité et à la clinique Imam Assane Cissé’’, a signalé Dr Barry, soulignant que onze postes médicaux avancés seront mis en place à Kaolack où 17 foyers religieux vont célébrer le Gamou, l’anniversaire du prophète Mohamed (PSL).



Une somme de 14,5 millions de francs CFA pour l’approvisionnement en médicaments et autres produits de santé, est dégagée pour l’édition de 2024 contre 11 millions de francs CFA en 2023.



Les 13 millions de francs CFA iront à Médina Baye, un million de francs CFA à Darou Salam (Nioro du Rip) et 500 000 francs CFA à Touba Fall, en plus d’une dotation de 500 moustiquaires imprégnées.

Le ministre de la Santé et de l’Action sociale, Ibrahima Sy s’est félicité du travail du comité d’organisation, ‘’ce qui traduit, selon lui, la qualité des ressources qui ont été mobilisées en termes de personnels, d’ambulances, de médicaments et de laboratoires, avec l’appui de l’Institut Pasteur de Dakar’’.



‘’C’est une organisation qui me rassure, parce qu’elle montre que toutes les dispositions ont été prises et cela doit aussi rassurer les autorités religieuses’’, a dit le ministre Ibrahima Sy.



Le ministre de la Santé et de l’Action sociale a assuré que le dispositif sanitaire ‘’est à même de répondre aux urgences médicales qui peuvent survenir lors de cet évènement avec les pèlerins’’ .



