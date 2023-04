Max Milano, responsable Pds à Dahra: « Karim Wade est le candidat de l’espoir... » Les responsables politiques du Parti Démocratique Sénégal, nichés par ailleurs dans la coalition Wallu n'ont pas attendu longtemps pour épouser et étendre l'opération de leur leader Karim Meïssa WADE: "1 militant, 1 sympathisant = 10 inscrits" lancé le 27 mars 2023. En effet, ils ont dans leurs différentes localités entamé encore le travail de massification dont l'objectif est de faire de Karim WADE le président du Sénégal au soir du 25 février 2024.

Rédigé par leral.net le Samedi 1 Avril 2023 à 16:06 | | 0 commentaire(s)|

Max Milano, dans sa démarche politique a déjà, balisé le terrain pour son candidat à Dahra Diolof où il a une base politique solide, très représentative. Ce leader dispose de sa deuxième base politique en Italie où il est le chargé des affaires politiques du Pds/section Milano Province et membre de la Fédération du Pds dans le pays. Selon le Président du Mouvement Domou Diolof ak Karim Max Milano, l'heure est à la victoire du Pds, qui est un grand parti avec un vécu politique inégalable. Et, seul Karim Wade peut changer le Sénégal qui aujourd'hui est sur une pente décisive.



Ainsi, il déclare: "Je suis convaincu qu'au soir du 25 février 2024, Karim sera le président du Sénégal. Ce pays a besoin d'un leader doté d'un expertise qui répond à ses attentes, mais d'un homme politique avec des principes et des valeurs qui font même son caractère d'homme politique et il est différent de ceux qui se réclament aujourd'hui de l'opposition sans éthique ni vécu. Karim est le candidat de l'espoir et de loin, il a su bâtir une image qui lui permet de mieux d'imposer un avenir radieux et il a un programme qui favorise les progrès de ce pays qui est le nôtre : Le Sénégal. Aujourd'hui, je suis plus que jamais déterminé pour vendre le candidat Karim Wade qui à l'image de son père est l'incarnation d'un Président dont le pays a besoin"...



En effet, cette question sur la candidature de Karim Wade bien qu'étant un débat partagé, est répondu par les militants et sympathisants. Max Milano soutient lui, que Karim est candidat et est déjà vainqueur à cette élection car étant le meilleur profil. Cependant, le Président de "Domou Diolof ak Karim" fustige le comportement de certains leaders politiques dans la localité de Dahra Qui est son fief, et d'ailleurs confirme t-il, son appartenance.



Selon lui, ils ont créé des schémas, comploté pour procéder la semaine dernière à l'installation des commissions qui ont été sous les orientations d'un leader politique du Pds de Dahra qui n'a même pas de vécu politique digne de ce nom. Max Milano invite les instances du Parti à trouver des solutions durables à Dahra pour pérenniser la confiance et la base politique du Pds dans ladite localité.



"C'est Karim Wade mon candidat et le Pds mon parti, je ne serai aucunement en désaccord avec les vœux du parti mais, il est bien d'appeler à la raison à certains responsables de Dahra Diolof qui ne sont là que pour diviser. Nous nous acheminons vers une élection présidentielle en 2024, et notre seul objectif doit être l'accompagnement du Pr Karm jusqu'à la présidence. Et cela passe par la transparence, la responsabilité, l'honnêteté mais et surtout par l'amour du Parti qui nous a tous autant que nous sommes bénis.



Je rappelle aux leaders de Dahra surtout à ceux qui sont dans les schémas politiques que la base politique ne s'achète pas et que les résultats de chacun restent les meilleurs statiques pour mesurer la responsabilité et la représentativité des uns et des autres" a t-il soutenu. Toutefois, Max Milano se dit être davantage prêt pour donner la victoire au soir du 25 février 2024 au Président Karim Wade qui, retient-il, est le choix de l'espoir.



Ousmane Wade