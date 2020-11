Mayacine Camara, Maire de Koungheul, devient le nouveau Secrétaire d’Etat auprès du Ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement

Rédigé par leral.net le Dimanche 1 Novembre 2020 à 18:26

Mayacine Camara, Secrétaire d’Etat auprès du Ministre des Infrastructures, des transports terrestres et du désenclavement, chargé du réseau ferroviaire, est le maire de la Commune de Koungheul, région de Kaffrine (centre).



Il était aussi jusque-là, coordinateur de la Direction de la planification et des politiques économiques du ministère de l’Économie, des Finances et du Plan.



