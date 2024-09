Mbacké : Cinq personnes tuées dans un accident de la circulation, non loin de Digane

Cinq personnes ont perdu la vie, lundi, dans un accident de la circulation non loin de Digane, une localité du département de Mbacké, dans la région de Diourbel (centre ), a appris l’APS des sapeurs-pompiers.



” Un bus en provenance de Kaolack pour la Mauritanie et un véhicule de transport en commun, sont entrés en collision, faisant 42 victimes, dont cinq corps sans vie ”, a indiqué la même source.



Elle a fait état de neuf blessés graves et 28 blessés légers, tous évacués à l’hôpital régional Heinrich Lübke de Diourbel et au centre Hospitalier National Matlaboul Fawzeyni de Touba.



Les corps sans vie ont été acheminés à la morgue de l’hôpital régional Heinrich Lübke de Diourbel.











