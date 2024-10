Mbacké: Deux morts dans un accident

Ils étaient loin de se douter qu'en empruntant cette rue principale, ils allaient rencontrer la mort. Un conducteur de mototaxi Jakarta et sa passagère ont perdu la vie, ce mardi, suite à un choc violent avec un camion. C'est vers 18 heures 30 que l'accident dramatique a eu lieu à côté de l'immeuble abritant la radio Walfadjri. Le chauffeur du camion a perdu le contrôle de son véhicule ; le camion fou, dans sa folle course, a heurté de plein fouet un mototaxi Jakarta, tuant sur le coup le conducteur et sa passagère, raconte LeSoleil-Digital.



Les sapeurs-pompiers ont procédé à l'évacuation des corps sans vie. Le conducteur du camion, qui a tenté de prendre la fuite, a été intercepté par les témoins de l'accident et les conducteurs de mototaxis Jakarta dont le garage est à proximité du lieu de l'accident. La police a ouvert une enquête.