Mbacké- Gestion du maire Abdou Mbacké Ndao : L’Ofnac en mission d’audit dans ses services

Vendredi 15 Mars 2019

Un ancien conseiller municipal et membre d’une association dénommée « Mbacké ci la Bokk » avait écrit une plainte, adressée à l’Ofnac contre la gestion du maire, Abdou Mbacké Ndao. L’intéressé dénonçait dans sa lettre-plainte des actes de gestion du maire.



Et dans le document, rendu public, il a été cité divers manquements dans la gestion d’Abdou Mbacké Ndao. Il est accusé de spéculation foncière en cours, de mauvaise gestion du patrimoine de la mairie avec des disparitions ou vente de plusieurs véhicules, appartenant à l’institution. A



D’après la Rfm qui a donné l’information, trois enquêteurs de l’Ofnac sont présents à Mbacké depuis 4 jours. Ces derniers, sont écartelés entre audition de personnalités et études de documents fournis. Mais, la source précise l’impossibilité de joindre au téléphone le maire.



Leral



