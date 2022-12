Mbacké : La collégienne de 14 ans avait simulé son enlèvement pour... L'enlèvement supposé d'une collégienne secouait Mbacké depuis mardi. Retrouvée et cuisinée par la police, la fille de 14 ans qui avait mystérieusement disparu, est passée aux aveux.

S. M. Sène, une collégienne âgée de 14 ans, avait mystérieusement disparu. Pis, quand certains membres de sa famille ont tenté de la joindre au téléphone, elle leur avait signalé avoir été embarquée dans une voiture de marque 406, avant de crier.



La déduction des membres de sa famille était qu'elle avait été kidnappée et que son téléphone avait été arraché en pleine communication. Depuis lors, plusieurs avis de recherches ont été publiés dans les réseaux sociaux, rapporte "Libération".



Mais, S. M. Sène avait tout organisé. En effet, mercredi, elle a été retrouvée aux Parcelles assainies de Dakar, saine et sauve. C'est elle-même qui a demandé, après explications, à un boutiquier, d'appeler un membre de sa famille, après avoir manifestement jeté son téléphone lors de son soi-disant enlèvement.



De retour à Mbacké où elle a été interrogée par la police, S. M. Sène a reconnu d'emblée que sa disparition était volontaire. Elle prétend être venue à Dakar pour chercher un travail d'employée de maison, gardant le mystère sur le véhicule qui l'a transporté.



Mais cette version ne semble pas convaincre les enquêteurs, qui ont presque retracé ce qui s'est exactement passé (...). Dans tous les cas, S. M. Sène avait effectivement quitté le domicile familial de son propre gré. Il s'agit, une fois de plus, d'une disparition volontaire.











