Mbacké / Le Thiant vire au drame: Un élève en transes, se plante un couteau et meurt Un élève âgé de 17 ans s'est donné la mort en se plantant un couteau. Les faits se sont déroulés dans la nuit du 30 juin au 1er juillet 2021, lors d'une cérémonie de Thiant. En effet, en compagnie de son frère, la victime avait quitté son domicile situé au quartier Madyana à Touba. Arrivé sur le lieu de la cérémonie religieuse, D. S. écoutait les zikrs religieusement. Mais à un moment donné, il est tombé en transes et a sorti un couteau.

Il se planta l'arme non loin d'une de ses cuisses. Un coup qui lui sera fatal. Gisant dans une mare de sang, la victime D. S., a été conduit au centre de santé de Mbacké. Mais vu la gravité du cas, il a été évacué à l'hôpital Matlaboul Fawzeyni, où il a perdu son combat contre la mort.



Après ce drame, la police a ouvert une enquête pour élucider cette affaire très sensible. Ainsi, des témoins dont le frère germain de la victime, ont été entendus au commissariat urbain de Mbacké.



Selon "Source A", le certificat du genre de mort révèle que D.S. est décédé d'une hémorragie extériorisée, suite à une plaie par arme blanche. Il a déjà été inhumé.

