Mbacke: Le stade Olympique vandalisé après la visite du Khalife général des mourides Le stade Olympique de Mbacke a été saccagé la nuit du dimanche 15 au lundi 16 septembre 2019. Une attaque qui fait suite à la visite du Khalife général des mourides et à sa déclaration en faveur de la fermeture ou de la délocalisation de l’infrastructure.

Le stade Olympique de Mbacké a été attaqué dans la nuit du dimanche au lundi. Des individus non identifiés y ont fait irruption et détruit une partie du mur de clôture, la grille de protection et les poteaux soutenant les projecteurs. « Comme vous le voyez, on a presque tout détruit. Vous voyez les murs sont saccagés, les poteaux, les camps aussi. La barrière de protection aussi a été détériorée » , se désole Modou Diba, vice-président de l’Odcav de Mbacké.



Un acte qui ne sera pas impuni, si l’on en croit M. Dia, selon qui, l’auteur présumé du saccage a été identifié. « On a déjà entamé une procédure judiciaire contre l’individu », a-t-il fait savoir, indiquant qu’ils ont entendu un élément audio dans lequel un jeune réclame être l’auteur de cet « acte ignoble« .Le vice-président de préciser que le mis en cause s’appelle Ibou Diop. »Un collaborateur du maire », dit-il, avant de souligner qu’ils ont fait appel à un huissier de justice pour qu’il puisse constater les dégâts. Une réunion d’urgence a été convoquée par l’Odcav de Mbacké, pour voir la conduite a tenir dans cette affaire.



Visite du Khalife général des mourides

Le Khalife général des mourides, Serigne Mountakha Mbacké, s’était rendu, dimanche au Stade Olympique Nelson Mandela, pour voir de visu, l’emplacement de l’infrastructure. A la suite de ladite visite, des « rumeurs » se sont vite propagées sur la délocalisation de l’infrastructure.

