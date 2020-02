Mbacké: Un célibataire et père de trois enfants surpris sur une déficiente mentale

Rédigé par leral.net le Mercredi 19 Février 2020 à 11:21

Un mareyeur de 39 ans, célibataire et père de trois enfants a fait face, ce mardi au juge du Tribunal de Grande instance de Diourbel pour viol sur une déficiente mentale. En effet, âgée de 16 ans, une déficiente mentale qui dormait sous un arbre vers 14 h, a été abusée sexuellement par un mareyeur de 39 ans. Le mi en cause a été surpris, en pleins ébats sur la fille, à Mbacké.



Pris la main dans le sac, le prédateur sexuel a tenté de se laver à grande eau. Mais a été finalement perdu par le certificat médical du gynécologue, qui révèle que la malade mentale a été belle est bien pénétrée.



Selon les informations de « Source A », l’homme a été dénoncé par une dame sortie appeler son frère pour le déjeuner. Il a été arrêté et mis à la disposition des limiers du commissariat de Mbacké. Interrogé, sommairement, l’accusé a avoué son acte, dans un premier temps, avant de se dédire devant les enquêteurs.



Mais d’après le certificat médical délivré par un gynécologue officiant à l’Hôpital Matlaboul Fawzeyni, la déficiente a bel et bien subi une pénétration sexuelle. Le violeur a été présenté mardi au juge du Tribunal de Grande instance de Diourbel, pour viol sur une déficiente mentale.

