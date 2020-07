Mbagnick Ndiaye: " Macky Sall doit sévir contre Cissé Lô"

Rédigé par leral.net le Lundi 6 Juillet 2020

L’ancien ministre de la Culture et de la Communication, Mbagnick Ndiaye est attristé par les injures publiques du 1er vice-président de l’Assemblée nationale, Moustapha Cissé Lô.



Ainsi, il reste d'avis que le président de la République Macky Sall doit sévir contre l’auteur des insanités déversées sur Yakham Mbaye et Farba Ngom. « On ne peut pas emprisonner Assane Diouf, parce qu’il est crédité d’être l’insulteur public numéro 1, et laisser libre Moustapha Cisséc Lô », dit-il.

