Mbane : Oumar Sarr s’engage à apporter des solutions aux problèmes soulevés par les populations

La tête de liste départementale de la coalition Takku Wallu Sénégal aux élections législatives à Dagana, Oumar Sarr, s’est engagé, vendredi, à Diaglé, à apporter des solutions concrètes aux problèmes soulevés par les populations de cette zone pastorale, une fois élu député à l’Assemblée nationale.



”Je viens de recevoir et d’écouter toutes les doléances que vous avez exposées. Sur ces points, je vous rassure, car nous connaissons bien la réalité de la zone. C’est pourquoi nous comptons une fois élu député apporter des solutions urgentes pour relancer les activités dans tous les domaines”, a-t-il promis lors d’un meeting organisé à Diaglé, dans la commune de Mbane.



M. Sarr était accompagné de l’ancien président de l’Assemblée nationale, Amadou Mame Diop, investi sur la liste nationale.



”Le manque d’eau et l’absence de financements des jeunes et femmes constituent entre autres les véritables problèmes de la zone”, a-t-il indiqué.



Il a invité les électeurs à voter pour la liste Takku Wallu Sénégal dans le département de Dagana, afin qu’ils puissent apporter un ‘’nouveau souffle dans la zone’’.



”Le 17 novembre prochain constitue une opportunité parfaite à saisir pour rétablir la vérité et faire comprendre à tous les Sénégalais qui sont les véritables leaders qui ont toujours tenu des discours véridiques aux populations du Walo”, a-t-il martelé.



