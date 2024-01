Mbao: Amadou Ba accueilli dans la ferveur par Abdou Karim Sall La ville de Mbao a reçu un hôte de marque ce mardi 02 janvier 2024. En effet, le Premier Ministre Amadou BA, candidat de la coalition Benno Bokk Yaakaar a été accueilli avec les honneurs par l’homme fort de Mbao, Abdou Karim SALL. Arrivé avec une forte délégation composée de ministres et d’autorités étatiques, Amadou BA a eu droit un bain de foule extraordinaire.

Rédigé par leral.net le Mercredi 3 Janvier 2024 à 08:37 | | 0 commentaire(s)|

Avec des pancartes, à l’effigie de Amadou BA, jeunes et femmes chantonnent « Amadou BA, 5eme Président » sous l’œil avisé de l’hôte du jour. Il faut le rappeler, Abdou Karim SALL règne en maître dans la localité de Mbao où il tient la dragée haute pour la coalition Benno Bokk Yaakaar en étant l’édile de la mairie. À l’entame de cette grande manifestation, l’imam ratib a pris la parole pour souhaiter la bienvenue au Premier Ministre Amadou BA.



Dans la foulée, le Curé de la cité a aussi profité de l’occasion pour réserver un accueil chaleureux au Chef du Gouvernement et magnifier les nombreux gestes du Maire de Mbao. Par la suite, c’est le responsable des jeunes Abdoulaye NDIAYE, de prendre la parole pour souhaiter aussi la bienvenue à Amadou BA. Il appelle les jeunes à se mobiliser pour voter en faveur du candidat Amadou BA au soir du 25 février 2024.



Ensuite, c’est la responsable des femmes Khady NDIAYE de prendre la parole pour souhaiter la bienvenue à Amadou BA. Sur ce, elle salue le choix du Président Macky SALL porté sur Amadou BA. « Tenez Abdou Karim, si vous le tenez, vous tenez Mbao », a-t-elle indiqué à l’endroit de Amadou BA. Après Khady NDIAYE, c’est au tour de Allé SECK démissionnaire de Gueum Sa Bopp de prendre la parole pour expliquer son ralliement au camp de Abdou Karim SALL.



D’après l’ex du mouvement de Bougane, la politique sociale de AKS l’a convaincu à rejoindre le camp présidentiel. Dans cette dynamique, c’est le responsable des sages de faire son allocution. Ainsi, Elimane SECK a aussi réservé un accueil chaleureux au Premier Ministre Amadou BA. Ensuite, Abdou Karim SALL a demandé la permission au Premier Ministre Amadou BA de donner la parole au Maire du département de Pikine, Abdoulaye TIMBO.



Ce dernier a salué la grandeur du DG l’ARTP. « Je veux qu’on soit uni et main dans la main pour qu’on gagne au soir du 25 février 2024 »,a-t-il déclaré. Sur ce, Abdou Karim SALL a repris la parole pour souhaiter la bienvenue à la délégation du Premier Ministre Amadou BA. « Mbao m’a tout donné , je n’ai pas droit à l’erreur, je dois le rendre au dernier centime », a-t-il indiqué. « Monsieur le Premier Ministre vous m’avez honoré », a-t-il poursuivi.

« Je vous resterai fidèle et loyal….Je vous ne ferai aucun acte de déloyauté …Je ferai de tout mon possible pour vous faire gagner », a-t-il martelé. « Inchallah vous serez le 5 ème Président de la République et nous allons vous accompagner au Palais », a-t-il conclu son discours. « Nous avons besoin d’un centre de santé, le marigot de Mbao doit être récuré, l’école de Mbao Mame Rassoul Seck est dans un état de délabrement avancé », a-t-il affirmé.



Abdou Karim SALL a également plaidé pour le rattachement de Zac Mbao à la Commune de MBAO. Il a finalement terminé son discours par un plaidoyer en faveur de la jeunesse.



Pour boucler la boucle, c’est le Premier Ministre qui a pris la parole pour remercier Abdou Karim SALL pour son accueil chaleureux. « Cela fait 3 jours que je viens à Pikine car elle fait partie des plus grandes villes », a-t-il indiqué.



Le candidat BBY a promis qu’il sera le « candidat de l’emploi des jeunes ». « Aucun sénégalais ne doit habiter dans une zone où il n’y a ni d’eau ni d’électricité d’ici deux ans », a-t-il promis. « En 2024 nous allons continuer la transformation structurelle du Sénégal », a soutenu le candidat de BBY. Revenant aux doléances du Maire de Mbao, Amadou BA promet de les réaliser une fois qu’il sera élu Président de la République.







Ousmane Wade Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook