Mbao en effervescence : Retour triomphal d'Abdou Karim Sall, "Borom Mbao"

Ce mardi 12 novembre 2024, un jour de grande ferveur et d’excitation à Mbao. Les rues et grandes artères de la commune étaient inondées d’une marée humaine, des partisans de la coalition AKS, tous vêtus de casquettes et de t-shirts aux couleurs du mouvement, portant fièrement des pancartes à l’effigie du maire de Mbao, Abdou Karim Sall, tête de liste nationale.



Ce retour au bercail du leader, surnommé affectueusement « Borom Mbao », a marqué un moment de communion intense entre le candidat et sa base.



La scène était celle d’une mobilisation électrisante, où des milliers de supporters scandaient à l’unisson : « Borom Mbao nieuw na, tay nguéne déé ! ». En somme, « Le propriétaire du titre foncier politique de Mbao est rentré à la maison, que tous les squatteurs se terrent chez eux ».



Les visages reflétaient une détermination sans faille. En plein cœur de la foule, des jeunes et des aînés se tenaient côte à côte, brandissant des pancartes sur lesquelles on pouvait lire des messages d’engagement et de soutien, du genre « Je vote AKS ».



Les banderoles flottaient au-dessus des têtes, tandis que la forêt de casquettes vertes ajoutait une note vibrante à ce rassemblement.



Tout le long du parcours, des chants et des slogans résonnaient, donnant au cortège des allures de célébration.



À l’avant, une voiture transportant le leader se frayait un chemin lentement, entourée de gardes du corps et d’une foule compacte.



Sur le toit, Abdou Karim Sall se tenait debout, saluant ses partisans avec un large sourire, recevant l’ovation d’une population visiblement prête à le soutenir jusqu’au bout.

Les partisans acclamaient leur « Borom Mbao » avec une ardeur contagieuse, leur énergie et leur passion étaient palpables, faisant trembler l’atmosphère de Mbao.



Les femmes, dans leurs boubous colorés, lançaient des youyous stridents, symboles de joie et de fierté, tandis que les hommes levaient les poings en signe de détermination.



L’ambiance était marquée par une unité inébranlable, chacun semblant trouver dans cette manifestation de soutien un moment de partage et de communion autour des idéaux portés par la coalition « And Ci Kooluté Nguir Sénégal » (AKS).



Ce retour triomphal du maire de Mbao est bien plus qu’une simple campagne électorale ; il incarne la proximité et la relation particulière qu’il entretient avec les habitants de sa commune.



Dans cette marée humaine, des visages jeunes et vieux se retrouvent, animés par un même élan et une même espérance en un futur que leur leader s’engage à façonner avec eux.



Alors que le soleil de Mbao commençait à descendre, éclairant la scène d’une lumière douce et dorée, le cortège avançait dans une ambiance de fête populaire.



Les slogans de la coalition résonnaient de plus belle, et la foule, comme en écho, répondait avec une ferveur renouvelée.



Ce moment restera sans doute gravé dans les mémoires comme un symbole de soutien massif à la coalition AKS et à son leader, un moment où Mbao, uni, a fait bloc autour de son « Borom » pour sceller une promesse de victoire au soir des législatives du 17 novembre prochain.



Ainsi, le retour du maire de Mbao se clôture sur une note d’unité et de puissance, renforçant la campagne de la coalition AKS, qui, à travers ce rassemblement exceptionnel, a montré toute sa force et sa cohésion.



Avec Senescoop